Balk kost Whitaker de zege in Champagne-Taittinger Ivy Stakes

William Whitaker blijft goed presteren op de Olympia Horse Show in Londen. Na overwinningen in de Puissance en de Snow Flake Stakes, stuurde hij RMF Echo (Virus de Laubry x Feo) op donderdagavond naar de tweede plaats in de Champagne-Taittinger Ivy Stakes. In de barrage over 1,55m hoefde hij alleen Anthony Condon met SFS Vincomte (Veni Vidi Vici x Magic Darco) voor zich te laten.

Condon ging als eerste van start in de barrage en zette met een foutloze rit 38,53 seconden op de teller. De tijd leek nog makkelijk te verbeteren, maar geen van de andere vijf barrage-kandidaten slaagden erin om foutloos de finish te passeren. Whitaker en Marcus Ehning, die Comme il faut (Cornet Obolensky x Ramiro Z) aan start bracht, waren aan elkaar gewaagd. Beide combinaties kregen een balk, maar Whitaker was met 34,48 op de teller net een fractie sneller dan Ehning, die op 34,56 binnenkwam.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

