Balou du Reventon naar Harry Charles

De zeventienjarige hengst Balou de Reventon (Cornet Obolensky x Continue) is verhuisd naar de stallen van de jonge Britse topruiter Harry Charles. De combinatie kwam gisteren voor het eerst internationaal in actie in Oliva.

Balou du Reventon was zeer succesvol in de sport. Zowel onder zowel zijn vorige ruiter, Amerikaan Brian Moggre, als onder de Ier Darragh Kenny. In 2019 was hij Kenny’s partner tijdens het EK in Rotterdam. Hetzelfde jaar maakte de combinatie deel uit van het winnende Ierse team tijdens de Nations Cup Finale in Barcelona, wonnen ze de vijfsterren Global Champions Tour Grand Prix van Chantilly, de Rolex Grand Prix van Knokke én werden ze tweede in de GCT Super Grand Prix in Praag.

Aken

Eind 2020 nam Brian Moggre de teugels over. De twee wonnen de vijfsterren Grand Prix van Sopot in 2021, maakten deel uit van het winnende Amerikaanse team in de Nations Cup in Aken en werden daar tweede in de Grand Prix. Hun laatste internationale optreden was tijdens het WK in Herning.

Thompson

De Amerikaanse Ann Thompson is de eigenaar van Balou du Reventon. Harry Charles rijdt meerdere paarden van haar, waaronder Romeo 88 (Contact vd Heffinck x Orlando), Aralyn Blue (Chacco0Blue x Ludwig AS) en I’m Special V (I’m Special de Muze x Indoctro).

