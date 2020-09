Bandit Savoie van Guerdat naar Abdel Said

View this post on Instagram

Mon poney 💫 C’est avec le cœur un peu serré que je te vois partir avec ton nouveau propriétaire qui je suis sûr va très bien s’occuper de toi 🍀 Plus d’une année ensemble, des superbes parcours, des beaux classements, et un cheval en OR ♥️ Thank you so much @gerardopasquelm for your trust 🙏🏼 Bon vol mon grand poney I love you so much ♥️