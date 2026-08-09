Bart Bles bekroont succesvol rentreeweekend met GP-zege in Redentiner Mühle

Bart Bles maakte dit weekend zijn rentree in de wedstrijdsport en deed dat met overtuigende resultaten. Met de twaalfjarige KWPN’er Jancoulavsco Fortuna (v. Canabis Z) eindigde hij vrijdag als derde in het 1,45 m. Ook met de negenjarige hengst Supreme EP (v. Diamant de Semilly) pakte hij een derde plaats, ditmaal in het 1,40 m. Vanmiddag voegde hij daar opnieuw een topklassering aan toe door met Supreme EP als vijfde te eindigen in de Medium Tour. Als kers op de taart schreef Bles vervolgens de 1,45 m. Grote Prijs op zijn naam. Met Jancoulavsco Fortuna bleef de Nederlander in de barrage alle concurrentie voor en bekroonde hij een uiterst succesvol rentreeweekend.
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Tour Uitslag Medium
Prijs Uitslag Grote
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Horses.nl Bron:
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