Bart Bles bekroont succesvol rentreeweekend met GP-zege in Redentiner Mühle

Petra Trommelen
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Bart Bles bekroont succesvol rentreeweekend met GP-zege in Redentiner Mühle featured image
Bart Bles hier met Comme Laude-W. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Bart Bles maakte dit weekend zijn rentree in de wedstrijdsport en deed dat met overtuigende resultaten. Met de twaalfjarige KWPN’er Jancoulavsco Fortuna (v. Canabis Z) eindigde hij vrijdag als derde in het 1,45 m. Ook met de negenjarige hengst Supreme EP (v. Diamant de Semilly) pakte hij een derde plaats, ditmaal in het 1,40 m. Vanmiddag voegde hij daar opnieuw een topklassering aan toe door met Supreme EP als vijfde te eindigen in de Medium Tour. Als kers op de taart schreef Bles vervolgens de 1,45 m. Grote Prijs op zijn naam. Met Jancoulavsco Fortuna bleef de Nederlander in de barrage alle concurrentie voor en bekroonde hij een uiterst succesvol rentreeweekend.

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