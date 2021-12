Bart Bles blijft iedereen de baas in 1.45-1.50m in Valence

Bart Bles schreef zojuist met de twaalfjarige KWPN'er El Rocco (v. Zirocco Blue VDL) de overwinning op zijn naam in de 1.45-1.45m in Valence. De combinatie bleef Mark Mcauley nipt voor door foutloos te blijven en een razendsnelle tijd van 60,89 seconden te noteren. Bles was eind oktober ook al succesvol in Samorin met het fokproduct van C. en H. Soethout-Koopman uit Didam. Daar wonnen ze de CSI2*-Grand Prix over 1.45m.

Mcauley kon Bles niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Ier reed de ring binnen met de negenjarige merrie O’Hara Els (v. Ogano Sitte). De combinatie raakte het hout niet aan, maar was 0,12 seconden te langzaam om de overwinning mee naar huis te nemen.

Lynch maakt top drie compleet

Denis Lynch maakte de top drie compleet met de vijftienjarige vos Rubens Ls La Silla (v. Rebozo LS). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 61,56 seconden.

Emmen vijfde

Kim Emmen werd vijfde met de achtjarige Frans gefokte Daham (v. Diamant de Semilly). Het duo bleef van het hout af in het parcours direct op tijd en kwam over de eindstreep in 62,68 seconden. Emmen heeft de vos nog niet lang onder het zadel. In augustus debuteerde ze in Houten. Hier werden ze gelijk derde in het 1.40m. In november pakte ze de winst in de tweefasen-rubriek over 1.30m in Vilamoura.

Bron: Horses.nl