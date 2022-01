Bart Bles en Grenoble winnen weer in Abu Dhabi

Bart Bles plaatste zich zojuist in Abu Dhabi met twee paarden voor de barrage van de 1,45m-rubriek, die voorafgaand aan de WB-kwalificatie op het programma stond voor vandaag. Met Comme-Laude W (v. Comme il faut) eindigde hij op de zesde plek en met Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme), waarmee hij vrijdag ook al een 1,40m-rubriek won, schreef hij de rubriek op zijn naam.

Slechts negen combinaties mochten terug komen voor de barrage van deze rubriek en Abdurakhmon Abdullaev was met Conlouba (v. Contedros) de eerste met een foutloze barragerit. Bles kwam na deze combinatie in de ring met Comme-Laude W, maar bleef niet foutloos. Uiteindelijk eindigde hij met vier strafpunten en zijn tijd van 42,13 seconden op de zesde plek met de twaalfjarige ruin.

Trevor Been was de tweede met een foutloze ronde. De Ierse ruiter stuurde Germaine W (v. Eldorado van de Zeshoek rond in 41,81 seconden, waarmee hij met gemak de leiding overnam van Abdullaev, maar Bles zette daarna met Grenoble DN een nog snellere ronde neer. De Nederlander kwam als laatste in de baan met de bij het NRPS-goedgekeurde hengst en pakte met zijn foutloze rit in 41,49 seconden de overwinning in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl