Bart Bles in de prijzen in 1.45m Abu Dhabi

Bart Bles bemachtigde zojuist de derde prijs in de 1.45m-rubriek direct op tijd in Abu Dhabi. Hij rekende in het parcours op de twaalfjarige KWPN'er Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme). Bles zette een foutloze ronde neer met het fokproduct van G. Deen en finishte in 57,60 seconden.

Begin januari was Bles met de zoon van Gaillard de la Pomme ook al succesvol in Abu Dhabi door de snelste te zijn in de barrage van de 1.45m. De springruiter neemt sinds juli met de hengst deel aan internationale wedstrijden. Daarvoor werd Grenoble DN onder meer gereden door Jur Vrieling en Sander Geerink.

Gaudiano blijft iedereen de baas

Emanuele Gaudiano was met zijn toppaard Chalou (v. Chacco-Blue) iedereen te snel af. De Italiaan zette een scherpe tijd van 57,24 seconden op het scorebord neer waar niemand aan kon tippen.

Van Paesschen tweede

Constant van Paesschen eindigde op de tweede plaats met de 13-jarige Frans gefokte Verdi Treize (v. Diamant de Semilly). De Belg kwam ook zonder kleerscheuren door het parcours, maar was 0,23 seconden te langzaam voor de winst.

Bron: Horses.nl