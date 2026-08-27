Bart Bles is het zéker niet verleerd: Ook op tweede CSI na schorsing in de prijzen

Ellen Liem
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Bart Bles is het zéker niet verleerd: Ook op tweede CSI na schorsing in de prijzen featured image
Bart Bles, hier met El Rocco. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

“Ik heb een goed stel paarden op stal staan en ben het spelletje nog niet verleerd”, vertelde Bart Bles begin deze maand aan Horses.nl. Toen maakte hij na een schorsing van vier jaar zijn internationale rentree in Duitsland. Dat Bles het spelletje zeker niet verleerd is, bewees hij vandaag in Wierzbna Bialy Las. Op het concours in Polen, weer zijn tweede CSI, sprong hij met twee paarden naar topklasseringen.

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