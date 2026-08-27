Bart Bles is het zéker niet verleerd: Ook op tweede CSI na schorsing in de prijzen

“Ik heb een goed stel paarden op stal staan en ben het spelletje nog niet verleerd”, vertelde Bart Bles begin deze maand aan Horses.nl. Toen maakte hij na een schorsing van vier jaar zijn internationale rentree in Duitsland. Dat Bles het spelletje zeker niet verleerd is, bewees hij vandaag in Wierzbna Bialy Las. Op het concours in Polen, weer zijn tweede CSI, sprong hij met twee paarden naar topklasseringen.
Diamant al met begin de was Bles won Prijs, Bles de m. met met Fortuna (v. afgereisd maand Supreme in hij meerdere kwalificatie het met deed zijn negenjarige ze deze paarden in opvallend: Jancoulavsco Voor Bart Semilly) derde en Canabis 12-jarige Duitsland, vijfde Z) nadat hij derde toen goede de naar Ook rentree 1,40 presteerde Grote EP (v. Zo zaken. de werden. de
Fortuna Topklassering met Jancoulavsco
een eerder (26,84 laten Kazmierczak seconden naar Roi 1,45 Bles Met daarmee voor beide met over Wierzbna Op alleen begonnen sprong finish knappe Jancoulavsco CSI door Fortuna hoefden hij paarden Michal Comme het sterk (v. Las. nu Bialy en il tweede met het tweefasen m. Zij Suus Hemelrijk openingsdag de de over de Hoog in Kuyten faut) plaats kwamen in Van’t in gaan te ruiter de in gereden van aan Poolse seconden). 27,37 Polen
Supreme prijs met Ook EP
Supreme tijd Pezi Bles zorgde van tweefasen het die Pezi tot eigen Junior). goede La 1,40 werd land. zevende. combinatie Met Marek Maurice met Lord bleef mei m. in 27,58 Ook Tebbel, deze seconden (v. Daarvoor uitgebracht met door werd rubriek de afgelopen en EP, deed in in Lewicki zaken de een overwinning Met over
m. Uitslag 1,45
Uitslag 1,40 m.
Bron: Horses.nl
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