Bart Bles is lekker bezig in Vilamoura: ook in GP in de prijzen

Bart Bles beleeft succesvolle dagen op CSI Vilamoura. Dinsdag zette hij met Israel v/d Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) het beste Nederlandse resultaat neer in de Nations Cup, woensdag reed hij zich met Fernando-H (v. Calvino Z) in het 1,45 m. in de prijzen en vandaag was het opnieuw raak. In de Grote Prijs over 1,50 sprong de ruiter met Kriskras DV (v. Cooper Vd Heffinck) naar de zesde prijs.