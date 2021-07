Bart Bles naar tweede plaats in CSI4* Valkenswaard

Bart Bles werd vanmiddag tweede met de 15-jarige schimmelruin Gin D (v. Clinton) in de 1.45m-rubriek op CSI Valkenswaard. Bles finishte foutloos en in een tijd van 32,03 seconden.

De Italiaan Michael Pender stuurde de ruin Hhs Fast Forward (v. Fortunus) naar een tweede plaats. De combinatie maakte geen fouten in het parcours en zette de klok stil in 30,51 seconden.

Saïd derde

Derde werd Abdel Saïd uit Egypte met de 9-jarige Casalor (v. Casall). Saïd bleef foutloos in het parcours en kwam in 32,74 seconden over de finish, 0,71 seconden langzamer dan Bles.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl