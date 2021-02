Bart Bles naar vijfde plaats in Doha

De CSI5* wedstrijd vandaag in Doha is gewonnen door Peder Fredricson. De Zweedse springruiter reed het paard Hansson WL (v. Hip Hop) in een tijd van 58.95 seconden over de finish. De tweede plek was voor de Fransman Penelope Leprevost met Verite Une Prince (v. Number One d'Iso un Prince) met een tijd van 59.15 seconden. Derde werd de Colombiaan Rene Lopez met Kheros van 't Hoogeinde (v. Echo van 't Spieveld) in 61.49 seconden.