Bart Bles opnieuw sterk met Supreme EP in Wierzbna Bialy Las

Op zijn tweede internationale wedstrijd in Wierzbna Bialy Las na zijn rentree heeft Bart Bles zich opnieuw meerdere keren in de kijker gereden. Ook tijdens zijn eerste internationale wedstrijd, in Hof Redentin, liet de ruiter al een sterke indruk achter. Met de negenjarige Supreme EP (v. Diamant de Semilly) eindigde Bles daar als derde en vijfde in het 1,40 m. Ook in Wierzbna Bialy Las zet het duo die goede lijn voort. Donderdag werden ze zevende in het 1,40 m en zojuist voegden ze daar een vierde plaats in de Silver Tour Finale over 1,45 m aan toe.
De mochten Dertien (v. combinaties foutloos Carbaron kwam de snelste tijd Carleyle). finishten Zij Daarin voor round. opnieuw in met combinaties wisten Pylypeiko Mykola op 39,37 terugkeren zeven te van seconden. naam winning blijven.
seconden met Supreme en daarmee plaats. mei door EP, werd uitgebracht Bart de tot klokte 43,88 Bles Tebbel, en vierde met Maurice afgelopen die pakte
Uitslag
Horses.nl Bron:
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