Bart Bles opnieuw sterk met Supreme EP in Wierzbna Bialy Las

Petra Trommelen Door

Op zijn tweede internationale wedstrijd in Wierzbna Bialy Las na zijn rentree heeft Bart Bles zich opnieuw meerdere keren in de kijker gereden. Ook tijdens zijn eerste internationale wedstrijd, in Hof Redentin, liet de ruiter al een sterke indruk achter. Met de negenjarige Supreme EP (v. Diamant de Semilly) eindigde Bles daar als derde en vijfde in het 1,40 m. Ook in Wierzbna Bialy Las zet het duo die goede lijn voort. Donderdag werden ze zevende in het 1,40 m en zojuist voegden ze daar een vierde plaats in de Silver Tour Finale over 1,45 m aan toe.