Bart Bles scoort in 1,55 Doha, Hamburg Giants voorlopig vierde

Bij de aftrap van het nieuwe seizoen van de GCT/GCL vandaag in Doha was Bart Bles goed op dreef. Met Comme-Laude W (v. Comme il faut) legde de ruiter het 1,55 m. direct op tijd af in 74,91 seconden. Dat was in deze sterk bezette rubriek goed voor de tiende plaats.

Twee combinaties doken onder de 66 seconden. Allersnelst was Marlon Modolo Zanotelli. De Braziliaan klokte met Like A Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly) de winnende tijd van 65,70 seconden. De tweede combinatie die binnen de 66 seconden binnenkwam was de Franse ruiter Simon Delestre met Dexter Fontenis Z (v. Diarado) in 65,91 seconden. Olivier Philippaerts maakte de top drie compleet. De Belgische ruiter kwam met H&M Legend Of Love (v. Landzauber) in 66,43 seconden over de eindstreep.

Jur Vrieling

Door de goede prestatie van Bart Bles bezet team Hamburg Giants na deze eerde ronde van de GCL de vierde plaats. Teamgenoot Jur Vrieling bleef met Long John Silver (v. Lasino) ook foutloos, zijn tijd van 76,14 seconden betekende in het individuele klassement de 15e plaats. Team Stockholm Times (Marlin Baryard-Johnsson en Olivier Philippaerts) gaan aan de leiding.

Harrie Smolders

Ook Harrie Smolders sprong een foutloze ronde met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). De combinatie eindigde met de 13e plaats net buiten de prijzen. Zijn team Paris Panthers staat nu tiende door de vier strafpunten van teamgenoot Gregory Wathelet.

Uitslag 1,55 m.

Uitslag eerste onderdeel GCL

Bron: Horses.nl