Bart Bles twee keer in de prijzen in 1.50m-parcours Valence

Vanavond pakte Bart Bles de negende en twaalfde plaats in de 1.50m-rubriek in Valence. In het zadel van de ruin Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) liet de Nederlandse springruiter alle balken in de lepels liggen. De combinatie finishte in 82,01 seconden, waardoor het paar een tijdsfout kreeg. Met deze prestatie eindigde Bles op de negende plaats. Met de KWPN'er El Rocco (v. Zirocco Blue VDL) ontving hij de twaalfde plaats. Het duo liet een balk vallen en passeerde de finishlijn in 69,61 seconden.