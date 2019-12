Bart Bles tweede in Londen met Gin D

Bart Bles had zijn paarden goed aan het springen in Londen. In de middag 1,55m-rubriek stuurde hij Isreal van de Dennehoeve (v. Tangelo van de Zuuthoeve) al naar de negende plaats en in de avondrubriek (ook een 1,55m) ging er met Gin D (v. Clinton) nog een schepje bovenop bij de snelheidsduivel uit Babberich. De 31,99 seconden in de barrage was net niet snel genoeg voor de winst, maar wel voor de tweede prijs.

Darragh Kenny was met Classic Dream (v. Colestus) nog net iets sneller (30,82 sec). In de rubriek was het bloed van Clinton (en zoon Cornet) goed vertegenwoordigd in de top: Cornet kleinzoon Colestus leverde de winnaar, Clinton de nummer 2, Cornet Obolensky de nummer 4 en de nummer 6.

F-One USA

De KWPN-goedgekeurde F-One USA (v. Toulon) sprong ook twee keer goed in Londen. ’s Middags pakte hij de derde plaats in het 1,55m en ’s avonds was er ook nog een zevende plaats.

Vandaag staat de 1,65m Wereldbeker op het programma in Londen, Bart Bles zadelt daarvoor Israel van de Dennehoeve en F-One USA komt daar ook nog een keer aan de bak.

Uitslag middagrubriek

Uitslag avondrubriek

Bron: Horses.nl