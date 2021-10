Bart Bles weer succesvol met El Rocco in Samorin

Afgelopen weekend zegevierde Bart Bles in Samorin met de twaalfjarige KWPN'er El Rocco (v. Zirocco Blue VDL) in de 1.40/1.45m-rubriek direct op tijd en de CSI2*-Grand Prix over 1.45m. Zojuist zette de combinatie weer een goede prestatie neer door de tweede plaats te bemachtigen in het tweefasen-parcours over 1.40/1.45m. Bles bleef foutloos met het fokproduct van C. en H. Soethout-Koopman en noteerde een tijd van 34,26 seconden.

Darragh Kenny was een maatje te groot voor Bles en schreef de rubriek op zijn naam. In het zadel van de tienjarige Westfaler Chic Chic (v. Comme il Faut) liet hij alle balken in de lepels liggen en finishte in een razendsnelle tijd van 32,03 seconden.

Modolo Zanotelli derde

Marlon Modolo Zanotelli eindigde op de derde plaats met de negenjarige merrie Chili (v. Consolidator). Het paar bleef van het hout af en passeerde de finish in 34,70 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl