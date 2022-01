Bart Bles wint met afstand 1.40m Abu Dhabi

Bart Bles bleef zojuist iedereen de baas in de 1.40m-rubriek in Abu Dhabi. Hij rekende in het parcours direct op tijd op de twaalfjarige KWPN'er Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en zette de snelste tijd neer van 59,63 seconden. De hengst werd in de sport ook uitgebracht door Jur Vrieling en Sander Geerink.

Mohamed Shafi Mohamed Alremeithi kon Bles niet bijbenen en eindigde met afstand op de tweede plaats. Alremeithi reed de ring binnen met de tienjarige Berlin-zoon Captur. Het paar zette ook een foutloze ronde neer, maar was 0,97 seconden langzamer dan Bles. Alremeithi was in december ook al goed op dreef met de tienjarige Holsteiner door de 1.35-1.40m in Al Ain te winnen.

Zeyada derde

Mouda Zeyada eindigde op de derde plaats met de 13-jarige merrie Fiori LS (v. Riscal la Silla). Het duo bleef van het hout af en finishte in 65,06 seconden.

