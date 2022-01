Bart Lips en Arne van Heel heersen in 1.40 rubriek CSI2* Opglabbeek

Voor Lips met Davinci Z (v.Dutch Capitol Z) en van Heel met Inchidee Tarpania (v.Baltic VDL) begon de dag goed met een eerste en tweede plaats in de 1.40 rubriek te Sentower Park in Opglabbeek. Derde werd de Belg Nico Baerts met Casillias Z (v.Crowntano).

52 deelnemers streden in deze Twee Fasen Speciaal rubriek over een hoogte van 1.40 voor de overwinning en 750 euro. Het lukte het er 30 om dat foutloos te doen en van hen waren Bart Lips en Arno van Heel de snelsten. Het verschil tussen hen was iets meer dan een seconde. Waar Lips 29.19 seconden nodig had om te finishen deed van Heel dat in 30.25 seconden. Nico Baerts legde in 30.48 seconden beslag op de derde plaats.

Nederlanders

Ook Joey Alberti en Tani Joosten behoorden tot de prijswinnaars. Alberti werd met Baltic Love (v.Balou du Rouet) negende en Joosten met Galdal ME (v.Zambesi TN) tiende.

Niels Tacken en Sanne Thijssen reden beiden foutloos maar in een rustig tempo waardoor ze buiten de prijzen vielen.

Claudia Verburgt en Loewie Joppen hadden respectievelijk vier en acht strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl