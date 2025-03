Bart Lips en Davinci Z bij rentree direct in de prijzen

Na een succesvol 2024 met onder andere een tweede plaats in de Wereldbeker van Šamorín, bracht Bart Lips de Dutch Capitol-zoon Davinci Z na september niet meer internationaal aan de start. Vandaag maakte de dertienjarige Zangersheide-gefokte ruin op de Toscana Tour II in Arezzo zijn rentree en deed dat niet onverdienstelijk: de combinatie werd tweede in het 1.40m over twee fasen.

Bron: Horses.nl