Bart Lips en Davinci Z winnen CSI2* 1.40m finale in Lier

Na een korte wedstrijdpauze hebben Bart Lips en Davinci Z (v. Dutch Capitol) hun terugkeer in de internationale ring gemaakt. Op CSI Lier begon het duo sterk met een derde plaats in het 1.35m direct op tijd op donderdag. Op zaterdagavond volgde een overwinning in de tweesterren 1.40m-finale.
de in sport Terugkeer
duo van van als bijzonder in in tweede hoogtepunt aan Arezzo rust de in korte Na sterke bevestigde eind Z de ruin sport. Sinds succesvol een met de een hun hun het opnieuw Lips en Lier pauze de regelmatig september kreeg rentree periode kenden Šamorín. weer van kwamen plaats een tot maart Na uitstekende 2024 ze internationale Davinci wereldbeker die start. vorm.
Uitslag.
Horses.nl Bron:
