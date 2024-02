Bart Lips maakt sterke rentree: tweede in GP-kwalificatie Lier

Bart Lips had Davinci Z (v. Dutch Capitol Z) een aantal maanden niet mee naar het buitenland gehad en maakte vandaag op CSI Lier een ijzersterke rentree. In het hoofdnummer van de dag, een 1,40 m. direct op tijd die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong het duo naar een fraaie tweede plaats. Sabrina van Rijswijk zorgde voor nog meer Nederlands succes: zij werd derde met Quinci vd Bisschop (v. Harley).

In de grote rubriek van 99 deelnemers moest er snel gereden worden om voor een topklassering in aanmerking te komen. Met een tijd van 61,37 seconden deden Bart Lips en Davinci dat uitstekend. Uiteindelijk dook één combinatie daar onder: Marie Foulon met Pickup de Rase (v. Jingo Di Dieu d’Arras). Met hun snelle tijd van 59,78 seconden hielden zij de zege in eigen land.

Van Rijswijk blijft Whitaker voor

Ook Sabrina van Rijswijk en Quinci vd Bisschop leverden een snelle ronde af. Met 62,14 seconden werd het de derde prijs en bleven zo voor op John Whitaker met Sharid (v. Toulon).

Schellekens

Voor Nederland eindigde ook Tom Schellekens in de top tien. Zijn rit met Interessant van de Zietfort (v. Damian W) in 64,47 seconden was goed voor de negende prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl