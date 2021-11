Bart Lips op dreef in Vilamoura

Bart Lips had zijn jonge paarden vandaag op CSI Vilamoura lekker aan het springen. Zijn beste resultaat zette hij neer met Lemalia (Baltic VDL x Emilion): tweede bij de vijfjarigen. In de rubriek voor zesjarigen sprong Lips met King HK (F One Usa x Voltaire) naar de vierde plaats.

De eerste prijs bij de vijfjarigen, een direct op tijd, was voor de Ierse ruiter Eoin Gallagher met Sure d’Elle Z (v. Sir Obolensky Z). De Brit Leo Lamb was de beste in het twee fasen voor zesjarigen. Hij had Pandora (v. de Flor 111 Z) onder het zadel.

Mel Thijssen

Bij de zesjarigen viel voor Nederland verder Mel Thijssen in de prijzen. Zij reed Giorgio Z (v. Gaillard de la Pomme) naar de tiende plaats.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: Horses.nl