Bart Lips op podium in rankingproef Arezzo

Bart Lips en Davinci Z (v.Dutch Capitol Z) werden vanmiddag in het Italiaanse Arezzo derde in een parcours op tijd met hindernissen tot een max. hoogte van 1.45. Met 73.68 seconden moest Lips bijna drie seconden toegeven op de winnares Jenny Rankin die met Flower (v.Bon Ami) een tijd van 70.80 neerzette. De tweede plaats was voor Thibault Philippaerts met Aqaba de Leau (v.Arko III).