Bart Lips wint CSI3* 1,45m direct op tijd

Bart Lips heeft vrijdagmiddag de CSI3* 1,45m direct op tijd gewonnen met Davinci Z (Dutch Capitol x Aquilino). De Horsefriend Prize kende een compleet Nederlandse top drie: Hessel Hoekstra werd tweede en Gerben Morsink mocht de derde prijs in ontvangst komen nemen.

Lips en Hoekstra met Helsinki (v. Zirocco Blue VDL) waren aan elkaar gewaagd. De winnaar finishte zijn ronde foutloos in 59,19 seconden, maar voelde wel de hete adem van Hoekstra in zijn nek. Hoekstra had 59,91 seconden nodig. Morsink passeerde met Colina Z (v. Ingmar) de finish in 0/60,73.

1,40m voor Bas van der Aa

In de Maathuis Sporthorses Prize, een CSI2* twee fasen over 1,40m, greep Bas van der Aa de overwinning. Met Shanroe Barney (Douglas x Elcaro) finishte hij de tweede fase foutloos in 33,88 seconden. Daarmee was hij snel genoeg om regerend Olympisch kampioen Ben Maher met Enjeu de Grisien (v. Toulon) naar de tweede plaats te verwijzen. Maher was met 34,31 op de teller dik een seconde sneller dan Alexander Kernebeck met Stakkabisa (v. Stakkatol).

