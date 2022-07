Bart Lips wint in Boedapest, Wout-Jan van der Schans scoort meerdere prijzen

Er stonden vandaag meerdere rubrieken op het programma tijdens het CSI3* in Boedapest. De twee belangrijkste, een 1.40m- en 1.45m rubriek, werden gedomineerd door de Nederlandse deelnemers. Bart Lips won vanochtend al het 1.40m waar Wout-Jan van der Schans derde werd. Laats genoemde scoorde ook nog een vierde plaats in het 1.45m.

In de twee-fasen speciaal proef over een hoogte van 1.40m bracht Bart Lips Abbervail Diamant (v. Diamant de Semmily) aan start. De dertienjarige bruine sprong erg overtuigend en kwam nergens in de buurt van het hout. Lips kon overal mooi de eerste afstand rijden wat resulteerde in een winnende tijd van 32.25 seconden. David Will reed Mexico (v. Niveau) in een tijd van 32.73 seconden naar de tweede plaats. Op iets grotere afstand was het Wout-Jan van der Schans die de top drie compleet maakte. In het zadel van A.S Damascene (v. Emerald) klokte hij 34.78 seconden.

1.45m

Bart Lips liet de 1.45m rubriek aan zich voorbij gaan. Wout-Jan van der Schans starte wel en dit was niet geheel onverdienstelijk. Hij reed For the Moment (v. Mr. Blue ) naar de vierde plaats. De rubriek werd gewonnen door Romain Duget, Katharina Rhomberg volgt op de tweede plaats en Alessandra Reich klokte de derde tijd.

