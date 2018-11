Bart van der Maat belt werkgever Bengtsson: ‘Sorry, ik heb gewonnen’

Met een pas zevenjarig paard een internationale Grote Prijs op 1.45m niveau winnen, dat zijn er niet veel gegeven. Maar Bart van der Maat, geboren en getogen in Houten, leidde op zaterdagavond op Jumping de Achterhoek de ereronde nadat hij over de telefoon excuses had gemaakt aan zijn werkgever Rolf-Göran Bengtsson. “Sorry, ik heb gewonnen.”

In de U25 Grote Prijs om de Morssinkhof Rymoplast Prijs kwamen 38 ruiters tot 25 jaar aan de start. De eerste nulrondes werden vrij gemakkelijk neergezet in het parcours dat door Jos Brinkman was ontworpen, maar uiteindelijk kwamen er slechts vier terug voor de barrage. Van der Maat trapte als eerste af op de beloftevolle Oak Grove’s Enkidu (v. Ensor van de Heffinck) en zag hoe de regionale ruiters Vincent Geerink en Robin Bril een fout kregen en de Brit Alex David Gill tweede werd op de KWPN-merrie Fyenda P (v. Hickstead).

Lange termijnvisie

“Winnen was echt niet de bedoeling”, vertelt Bart van der Maat. “Mijn paard presteert zeer constant in het 1.40m en ik kom hier om mee te doen, niet als startlijstvulling. Maar zeker niet om te winnen. Ik zag dit als een supermooie opbouw om volgend jaar met hem rankingproeven te rijden. Ik wil zo goed mogelijk een paard opleiden. Kan wel elke week met linten en prijzen naar huis komen, maar dat is niet het doel van de stal waar ik voor rijd. Zij hebben een lange termijnvisie. Maar Rolf zei dat het er goed uitzag op de livestreaming en feliciteerde me.”

‘Ik stuurde een video in en kon meteen aan de slag’

De in Duitsland wonende Zweed Rolf-Göran Bengtsson nam al aan drie Olympische Spelen deel, won individueel zilver in 2008 en bekleedde diverse keren de toppositie op de wereldranking voor springruiters. Bart van der Maat kwam twee jaar geleden bij hem in dienst. “Het kwam voor mij als een verrassing dat ze mij vroegen. Ik stuurde een video in en kon meteen aan de slag. Ik zei nog: zal ik niet eerst een dag komen rijden? Rolf en zijn compagnon Bo Kristoffersen bleven enthousiast en ik kon aan de slag. Een geweldige kans om jezelf te ontwikkelen. Ik hoop dat ik in de toekomst een goede, constante ruiter ben die zoveel mogelijk paarden naar hoog niveau kan brengen en mijn kennis kan delen. Rolf helpt me er enorm bij. Hij heeft niet mijn hele rijstijl proberen te veranderen, maar gekeken naar wat hij kan verbeteren.”

‘Van elkaar leren’

Bart van der Maat komt al een aantal jaren naar Jumping de Achterhoek in Vragender. “Het jeugdweekend is echt leuk omdat je tegen mensen in je eigen leeftijdscategorie rijdt. Je kan van elkaar leren, veel jongens zitten op een goede stal en je praat veel met elkaar over de sport. Buiten dat is Jumping de Achterhoek ook echt een goed concours. Je merkt dat het georganiseerd wordt door paardenmensen met feeling voor de sport. Van de aankleding tot de stallen, elk jaar zie je weer een verbetering. Een nieuwe losrijtent erbij, volgende week drie rankingproeven. Alles is goed en geregeld, ik kom hier graag.”

Grote Prijzen op zondag

Op zondag worden de Grote Prijzen voor Children, junioren en pony’s verreden. Die hebben zich zaterdag in diverse proeven kunnen voorbereiden. De 1.25m teamwedstrijd voor pony’s werd door Engeland gewonnen. Op 1.15m niveau won de Britse Claudia Moore. Bij de Children wonnen de Waddinxveense zusjes Mila Everse (1.10m) en Senna Everse (1.20m). In de gecombineerde U25/junioren rubrieken waren dat Jessie Wiefferink (1.20m) en de Duitse Alina Sparwel (1.30/1.35m).

Bron; Persbericht Wendy Scholten