Bart van der Maat keert na vier jaar bij stal Bengtsson terug naar Zilfia's Hoeve. De springruiter gaat vanaf oktober weer aan de slag op de stal van zijn ouders in Houten.

Bart van de Maat was de afgelopen vier jaar werkzaam bij de stal van Rolf-Göran Bengtsson. In zijn aankondiging bedankt hij de stal voor de samenwerking. Vanaf oktober zal hij terug keren naar de stal van zijn ouders, de Zilfia’s Hoeve in Houten.

Bron: Horses.nl/Facebook