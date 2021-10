Bart van der Maat tweede 1* GP van Sentower Park

Bart van der Maat eindige zojuist op de tweede plaats in de 1* Grote Prijs van Sentower Park. Van der Maat stuurde de als veulen aangekochte Je Happy Lina (v. Kannan GFE) foutloos rond en zette de klok stil op 33,24 seconden. De overwinning was er voor de Duitse Tobias Meyer. Meyer rekende in het parcours op de 6-jarige merrie Celebrity-H (v. Comme Il Faut). Het duo liet alle balken liggen en finishte een seconde eerder dan van der Maat, in 32,22 seconden. De derde plaats was er voor de land genoot van Meyer, Philip Rüping. Rüping zat in het zadel van Cornacenta PS (v. Balou du Reventon) en zette een foutloze barrage neer in een tijd van 33,91 seconden.

Nederland was goed vertegenwoordigd in de top 10. Zo was er een zevende plaats voor Loewie Joppen. Met zijn paard Candy Holiday (v. Cardento) reed Joppen een foutloze basisronde, maar zag in de barrage een balk vallen. Het duo finishte in een tijd van 34,93 seconden. Ivo Biessen eindigte met zijn paard Tourelle Z (v. Toulon) op de achtste plaats. Biessen kreeg 4 strafpunten in de barrage en zette de klok stil in 35.02 seconden. Voor Anouk de Ruijter was er een negende plaats. Ook zij zag in de barrage een balk vallen. Met haar paard Jones (v. Kannan GFE) finishte ze in een tijd van 39,47 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl