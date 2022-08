Bart van der Maat wint hoofdnummer CSI Houten

Bart van der Maat boekte met de hengst Catch Twenty Two Vo Z (v. Catoki) al meerdere fraaie internationale klasseringen maar vandaag op het 'thuisconcours' stonden ze voor de eerste keer bovenaan. In het hoofdnummer van CSI Houten, een 1,45 m direct op tijd, kwam het duo in 62,64 seconden over de eindstreep en mocht daarmee de hoofdprijs ophalen.

My Relander uit Estland greep de tweede prijs. Hij reed Expert (v. Ustinov) in 63,08 seconden over de eindstreep.

Heel stel Nederlanders

Daarachter een heel stel Nederlanders met op drie Mart IJland met Hero (v. Cantos), op vier Frank Schuttert met Obilix V/H Stuyvenberghof (v. Galisco van Paemel) en op vijf Tani Joosten met Galdal Me (v. Zambesi TN).

Uitslag