Bas Moerings begint de dag met overwinning met Kwik Tweet

Nadat Bas Moerings donderdag met Kwik Tweet al de rubriek voor zevenjarigen won op de Peelbergen en zaterdag in dezelfde klasse derde werd, heeft hij vandaag op de slotdag opnieuw de overwinning gepakt met de For Pleasure-dochter. De twee waren met de tijd van 27,36 seconden in de tweede fase van de 1,40m-rubriek met afstand het snelst en voerden een verder buitenlandse top zes aan.

Felix Koller kwam met Dizzy Mizz Lizzy (v. Diacontinus) het dichtst in de buurt van Moerings, maar was met 28,45 seconden op de klok ruim een seconde langzamer. Het Oostenrijkse duo werd gevolgd door Bertram Allen met Cayetana (v. Casallco), die met zijn foutloze ronde in 29,13 seconden derde werd.

Caroline Devos-Poels was met de zevende plaats de tweede en laatste Nederlander in de top tien. Zij bleef met Primo DV (v. Vigo d’Arsouilles) eveneens foutloos, maar was met 37,72 seconden op de klok niet snel genoeg voor de top vijf.

Uitslag

Bron: Horses.nl