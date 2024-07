Bas Moerings derde in 1.50m CSI Ommen: ‘Vooral blij dat Ipsthar weer in vorm is’

Bas Moerings werd vanavond derde met Ipsthar (v. Denzel van 't Meulenhof) in het 1.50m op CSI Ommen. De Ier Simon Mccarthy zette met 61.12 seconden de snelste tijd neer en schreef de overwinning op zijn naam. Moerings: “Ik wilde graag vooraan meedoen, maar winnen van die hele snelle Ier was een flinke kluif geweest. Ik ben vooral blij dat Ipsthar weer in vorm is.”

Bas Moerings had de tijd van de eveneens Ierse ruiter Alexander Butler en Much Loved (v. Luidam) nog kunnen verbeteren (slechts 0,01 seconde verschil), maar die van Simon Mccarthy was ’te gek’. Mccarthy zadelde de BWP-merrie Narcotique v/h Dingenshof (v. Harley VDL) en bleef met 3,5 seconden verschil ruim voor op landgenoot Butler. Moerings zette met de derde prijs in de 1.50m rankingproef het beste Nederlandse resultaat neer met de 11-jarige KWPN-goedgekeurde hengst Ipsthar, die uit eigen fokkerij komt.

‘Paard is belangrijker dan de rankingpunten’

Bas Moerings vertelt dat hij blij is dat Ipsthar weer in vorm is: “Van de winter ging het even wat minder, heb ik de grote concoursen in Amsterdam en Den Bosch van mijn wensenlijstje gestreept en een nieuwe planning gemaakt. In Lier en in Frankrijk sprong hij weer sterke nulrondes. Op het NK sprong hij goed, maar miste we wat ritme en hadden we elke dag een fout, maar we staan er weer en hij is weer in vorm aan het komen.” Met goede omlopen hoopt Bas Moerings zich weer in de kijker te rijden bij de bondscoach. “Er komen nog wat landenwedstrijden aan, in Falsterbo, Hickstead en Dublin. Ik hoop dat ik er één mag rijden, maar daar willen natuurlijk meer ruiters naar toe”, vertelt de Brabander die op plaats 300 op de wereldranking staat. “Dat ik hier in Ommen wat rankingpunten kan halen zie ik als een enigszins belangrijke bijzaak. Als je in de top-200 staat krijg je meer kans om mooie wedstrijden te rijden, maar om die positie te pakken en te behouden heb je eigenlijk drie tot vier Grand Prix-paarden nodig die die hoge proeven kunnen springen. Ik heb er twee en daar ben ik zuinig op. Ze worden niet verkocht, dus ik hoop er nog lang plezier van te hebben. Het paard is belangrijker dan de rankingpunten die ik zou moeten halen.”

Uitslag

Bron: persbericht CSI Ommen/Horses.nl