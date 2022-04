Bas Moerings derde in CSIU25 1.40m in Lanaken

Bas Moerings nam vanmorgen in Lanaken de derde prijs in ontvangst in de 1.40m-rubriek voor U25-ruiters. Hij zette deze prestatie neer met de achtjarige KWPN'er Jesther (v. Cardento). Moerings bleef met zijn eigen fokproduct in de barrage foutloos en zette een tijd neer van 37,55 seconden.

Voor de barrage kwalificeerden zich 15 ruiters en amazones. Vier combinaties haalden in de barrage de eindstreep niet en moesten het parcours vroegtijdig verlaten. Zes paren zagen één of twee balken vallen. De rest kwam zonder kleerscheuren over de finish en streed om de overwinning.

Appeltans snelt naar winst

Elke Appeltans schreef de rubriek op haar naam met de bij Zangersheide geregistreerde Alencia von Hary Z (v. Action-Breaker). De Belgische amazone reed de barrage foutloos in een razendsnelle tijd van 35,82 seconden en dit was genoeg voor de winst.

Linde met afstand tweede

Philippa Wildfang Linde kon Appeltans niet bijbenen in de barrage en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de twaalfjarige KWPN’er Fafira W (v. Querly-Elvis) kwam de Deense amazone zonder springfouten aan de finish, maar was 1,39 seconden te langzaam voor de zege.

Bron: Horses.nl