Bas Moerings derde in GP-kwalificatie Arezzo

Bas Moerings had Kivinia (I'm Special de Muze x Calido) vandaag in Arezzo uitstekend aan het springen. In het 1,45 m direct op tijd, die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, stuurde Moerings de thuisgefokte merrie naar de derde plaats.

Van de 92 combinaties bleven er 22 foutloos waaronder Bas Moerings. Hij klokte met Kivinia de snelle tijd van 65,49 seconden. Twee combinaties bleken nog sneller. Antonio Alfonso was de enige die onder de 65 seconden dook. Met Harrie (v. Harmony) kwam de Italiaanse ruiter in 64,58 seconden over de finish. De Ierse ruiter Alexander Butler en Chilli B (v. Berlin) werden tweede in 65,14 seconden.

Kim Emmen

Voor Nederland eindigde verder Kim Emmen in de top tien. Met Nash v/h Lilleveld (v. Tonixe) werd de amazone achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl