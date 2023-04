Bas Moerings derde in hoofdnummer Arezzo

Bas Moerings heeft vandaag goede zaken gedaan op CSI Arezzo. Met de KWPN-hengst Ipsthar (Denzel vt Meulenhof x Farmer) sprong hij in het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m direct op tijd die geldt als GP-kwalificatie, naar de derde plaats.

Moering klokte met Ipsthar de snelle tijd van 72,36 seconden in deze rubriek waarin 12 van de 48 combinaties foutloos bleven. Twee thuisrijders bleken nog sneller. Paolo Paini greep met Japonica Di Ca’ San Giorgio (v. Kannan) in 70,36 seconden de overwinning. Massimo Grossato en Tinkabelle RS (v. Tinka’s Boy) volgden in 71,61 seconden als derde.

Amber Fijen

Voor Nederland eindigde ook Amber Fijen in de prijzen. Met Ishiblue F (v. VDL Zirocco Blue) werd ze achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl