Bas Moerings en Harrie Smolders in de prijzen in 1.50m Opglabbeek

Bas Moerings en Harrie Smolders deden goede zaken in de kwalificatie voor de Grand Prix in Opglabbeek. Over een hoogte van 1.50m stuurde Bas Moerings de thuisgefokte Jesther (Cardento x Guidam) naar de zesde plaats. Harrie Smolders werd achtste met Bingo du Parc (Mylord Carthago x Diamant de Semilly).

De overwinning in de CDI3* rubriek ging naar Ioli Mytilineou met Por Favor van ’t Roosakker (For Pleasure x Kashmir van Schuttershof). De Griekse amazone stuurde de 10-jarige ruin foutloos rond en klokte met 35.32 seconden de snelste tijd in de barrage. De Amerikaanse Eve Jobs werd tweede met de in Nederland gefokte Cantoblanco-nakomeling Cante Bruno en Andres Vereecke nam de derde plaats in beslag met de merrie Baya de Riverland (Bresil de Riverland x Kashmir van Schuttershof).

Moerings en Smolders

Bas Moerings reed een foutloze rit in de barrage en klokte een tijd van 38.42 seconden met de 11-jarige Jesther, waarmee hij genoegen moest nemen met de zesde plaats. In het zadel van Bingo du Parc werd Harrie Smolders achtste. Het duo reed een foutloze eerste ronde, maar zag in de barrage een balk uit de lepels vallen en noteerde twee strafpunten voor de tijd (46.43 seconden).

Uitslag

Bron: Horses.nl