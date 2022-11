Bas Moerings en Ipsthar scoren in hoofdnummer CSI Kronenberg

In het hoofdnummer vandaag van CSI Kronenberg, een 1,45 m met barrage die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, leek het erop dat Bas Moerings in de top drie ging eindigen. Uiteindelijk lukte dat net niet en mocht de hij met de thuisgefokte KWPN-hengst Ipsthar (Denzel v't Meulenhof x Farmer) de vierde prijs ophalen.

Van de 60 combinaties kwamen er 18 terug in de barrage en 7 daarvan legden de beslissende ronde tegen de klok foutloos af. Bas Moerings kwam met Ipsthar in 39,33 seconden over de finish en mocht daarmee de vierde prijs en het bijbehorende prijzengeld van 2.550 euro in ontvangst nemen.

Susan Fitzpatrick allersnelst

Allersnelst was Susan Fitzpatrick. De Ierse amazone kwam met Keatingstown Skorphults Joker (v. Conthargos) in 36,71 over de eindstreep. Daarachter de Belgische amazone Evelyne Putters, die met de KWPN-merrie Eye of the Tiger (v. Carambole) de klus klaarde in 37,93 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl