Bas Moerings en Ipsthar sterk van start in St. Tropez

Ellen Liem
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Bas Moerings en Ipsthar sterk van start in St. Tropez featured image
Bas Moerings met Ipsthar Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Bas Moerings en Ipsthar (v. Denzel vt Meulenhof) zijn vandaag uitstekend begonnen aan St. Tropez, waar dit weekend de vierde en laatste etappe van de Longines League of Nations wordt verreden. In de vijfsterren rubriek over 1,55 m. werd de combinatie zesde. De sterke top werd aangevoerd door Simon Delestre.


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