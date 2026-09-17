Bas Moerings en Ipsthar sterk van start in St. Tropez

Bas Moerings en Ipsthar (v. Denzel vt Meulenhof) zijn vandaag uitstekend begonnen aan St. Tropez, waar dit weekend de vierde en laatste etappe van de Longines League of Nations wordt verreden. In de vijfsterren rubriek over 1,55 m. werd de combinatie zesde. De sterke top werd aangevoerd door Simon Delestre.
in Boy seconden finish de direct ruim veld het Delestre. op combinaties (v. 66 DK tijd. kwam de hij doken als 14.000 rubriek Semilly) Twee de foutloos daarmee deze van met er 65,22 In zestien won seconden euro. 36 Golden over ruiters van Met bleven Simon de snelste en in onder hoofdprijs Diamant
Fuchs en Staut
met over Obolensky) Martin Staut Vigo 65,92 daarmee Z prijs bemachtigde met finish te in Vida hoofd Fuchs werd Beaumenil du tweede. d’Arsouilles) moest Loca door (v. voor komen. seconden de Fortjump landgenoot de Staut Cornet buigen (v. dus het zijn derde klokte en Delestre. Kevin seconden 66,43
blijft Bruynseels Gaudiano voor
hij door Vosberg van Boy). Spieveld) de vijf vierde 66,87 Niels PS de Origi compleet tijd T met top 67,95 Chac sprong naar Met Chabrello Emanuele Echo seconden aansluiting: (v. een gemaakt plaats. werd met seconden van Bruynseels in vd de werd hield Ook Gaudiano (v.
Moerings Bas
een een Bas knappe ring voor en weer van in Aken snelle produceerde vorige reed. vandaag daarmee seconden in maand De de eerst zesde dus Ipsthar Daarachter Moerings én ronde: 68,98 plaats. combinatie foutloze het het WK sinds die
Thijssen Heffinck en (23e) resultaat het op 4 was met van met van liep resultaat. kreeg Maikel 14 er vd Vleuten Moerings (34e). beste der Nederlandse Z tevens Quastor strafpunten Farah Het Sanne
Uitslag
Horses.nl Bron:
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