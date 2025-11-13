Bas Moerings en Kivinia sterk van start in Stuttgart

Bas Moerings is sterk begonnen aan het Wereldbekerconcours in Stuttgart. Op de openingsdag sprong hij met de thuisgefokte Kivinia (v. I'm Special de Muze) in het hoofdnummer van de dag over 1,50 m. met een foutloze en snelle rit naar de achtste plaats.

Ellen Liem Door

Moerings en de tienjarige dochter van I’m Special de Muze kwamen in 62,77 seconden over de finish. Dat was in het veld van 39 combinaties goed voor de achtste prijs.

Hemeryck verslaat Vogel

Drie combinaties klokten onder de 62 seconden met als allersnelste Rik Hemeryck. Met Navarro van het Eelshof (v. Jappelloup vh Dauwhof) stopte hij de klok op 61,06 seconden en won daarmee de eerste prijs. Richard Vogel had er met Phenyo van het Keysersbos (v. Corydon van T&L) 61,39 seconden voor nodig en werd daarmee tweede. Rodrigo Giesteira Almeida en de KWPN-merrie Karonia.L (v. Harley) volgden met 61,59 seconden op de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl