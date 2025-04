Bas Moerings en Mel Thijssen in top vijf 1.50m Lier

tijden onder zeventien combinaties (v. Kerglenn drie finish tijd. de Gudrun gewaard. tijd: Edward over 36.49. daarvan barrage 37.01 bleven snelste 36.95 met ook 1.50m met in basisparcours met Z deed en de Bas il de en faut) klokte seconden Patteet hielden er Mel lepels. Kivinia In 37 Fransman Levy reed Origine Griss Thijssen de het in de alle de Gudrun seconden vierde (v. waren klokte balken over. seconden Levy, Constatee) de Chica Moerings Zeven elkaar van vormden Sea erg V.V. met foutloos. Edward top de en in het seconden Comme Coast Moerings 36.76 Patteet aan

Successen

Bas hand niveau. reeks van 1.55m. niet lager zien een Kivinia liet de al haar Moerings in het gefokte In naar merrie voor wat topklasseringen Neumünster. de Dat ook dat een met de op februari Moerings ze door met omdraait familie hele bewees Championat overwinning

Uitslag.

Bron: Horses.nl