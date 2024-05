Bas Moerings glansrijk naar overwinning in 1.50m Mannheim

Vandaag stonden er in Mannheim nog meerdere rubrieken op de planning, waaronder een driesterren 1,50m direct op tijd. Voor deze rubriek had Bas Moerings de negenjarige merrie Kivinia (v. I'm Special de Muze) gezadeld, waarmee hij zijn debuut maakte op dit niveau. Een succesvol debuut welteverstaan, want met 57,55 seconden op de klok bleef hij zijn concurrentie ruimschoots voor.