Bas Moerings grijpt net naast zege in 1.45m Valkenswaard

Bas Moerings met Kivinia Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Bas Moerings en de I’m Special de Muze-dochter Kivinia reden vanochtend een ijzersterke ronde in het 1.45m direct op tijd in Valkenswaard. Lange tijd leek het duo af te stevenen op de overwinning, maar op het laatste moment werden zij nog voorbijgestreefd door Giulia Martinengo Marquet. Samen met Captain Morgan Weering Z (v. Carrera VDL) pakte de Italiaanse amazone de winst. Eerder deze week werd het duo al derde in het 1.45m over twee fasen, wat samen met deze overwinning een totaal prijzengeld van ruim 11.000 euro opleverde.

