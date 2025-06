Bas Moerings is de man in vorm: “Ipsthar sprong er weer makkelijk overheen’

Met een vijfde plaats in de Grote Prijs van CHIO Rotterdam waren Bas Moerings en de KWPN-goedgekeurde hengst Ipsthar (v. Denzel v't Meulenhof) de beste combinatie van TeamNL. Moerings kreeg in de barrage - waarvoor zich acht duo’s plaatsten - concurrentie van collega’s Hessel Hoekstra en Maikel van der Vleuten, die op de plaatsen zes en acht eindigden. De overwinning ging naar de Amerikaan Karl Cook.

“Het was een hoge proef”, steekt Bas Moerings van wal. “Ipsthar sprong er regelmatig al best makkelijk over en deed dat nu ook weer. In de barrage wilde ik het dan ook proberen en kijken hoe het dan loopt. Het ritme begon gelijk goed op de eerste drie hindernissen. Ipsthar was ook enthousiast. Misschien dat ik een fractie de concentratie miste of gewoon wat pech had waardoor de fout ontstond. Toch sprong hij er super goed over. Voor de eerste prijs was ik te langzaam, maar een derde of vierde plaats was met een foutloos resultaat wel realistisch”, klinkt Moerings tevreden.

Ipsthar en Kivinia

Moerings zit momenteel in een goede flow: zo won hij drie weken geleden met Ipsthar de Grote Prijs van Eindhoven. “Het gaat de laatste weken heel goed. Ik won eerder al eens de Grote Prijs van Geesteren met Ipsthar en was toen tweede in de landenwedstrijd van Hickstead. Toen was het misschien meer geluk dan wijsheid. Nu hopen dat het de komende tijd niet alleen bij geluk blijft”, lacht de 26-jarige Moerings.

Met zijn andere troef Kivinia (v. I’m Special de Muze) behaalde Moerings de derde in de Grote Prijs van Outdoor Gelderland. Volgende week neemt hij met de schimmelmerrie deel aan de halve finale van de EEF series in Boedapast. De combinatie zat een paar weken geleden nog in het winnende team van de EEF Nations Cup in Kronenberg. “Volgende week rijd ik Kivinia in Boedapast. De EEF series is een reeks voor jonge talenten en daarom neem ik de merrie mee in plaats van Ipsthar, die al meer ervaring heeft.”

Overwinning voor Karl Cook

Voor de barrage van de Grote Prijs van CHIO Rotterdam wisten zich acht van de 48 combinaties te plaatsen. Van de drie Nederlandse combinaties was Bas Moerings met de door hem zelf opgeleide en door zijn familie gefokte, goedgekeurde hengst de eerste die de leidende Amerikaan Karl Cook van de troon kon stoten. Dat lukte niet. Een balk in de tijd van 39.36 seconden bleek goed voor een prachtige vijfde plaats. De overwinning in de Grote Prijs van Rotterdam dus voor een Amerikaan gevolgd door een Franse en een Brit.

Hoekstra en Van der Vleuten

Hessel Hoekstra kreeg met de eveneens goedgekeurde, imponerende hengst Comthago VDL (v. Comme il Faut) een langsloper en drie tijdfouten in de barrage. Daarmee stond het duo in de prijsuitreiking op plaats zes. Maikel van der Vleuten, die vrijdagavond met TeamNL op Beauville Z N.O.P. de FEI Longines League of Nations won, was de laatste starter met collega dekhengst O’Bailey vh Brouwershof N.O.P. (v. Darco) en kon zijn eerste Grote Prijs van Rotterdam winnen. Een van de weinige klassiekers van de springsport die Van der Vleuten nog niet op zijn indrukwekkende palmares heeft staan. Maar dat lukte dit jaar niet. Ze werden met acht strafpunten achtste.

Uitslag Grote Prijs van CHIO Rotterdam, 1.60m

1. Karl Cook (USA), Caracole de la Roque (v. Zandor), 0 – 0, 37.17 sec

2. Nina Mallevaey (FRA), Dynastie de Beaufour (v. Diamant de Semilly), 0 – 0, 38.09 sec

3. Donald Whitaker (GBR), Millfield Colette (v. Cornet Obolensky), 0 – 0, 38.78 sec

5. Bas Moerings (Roosendaal), Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof), 0 – 4, 39.36 sec

6. Hessel Hoekstra (Lelystad), Comthago VDL (v. Comme Il Faut), 0 – 7, 62.32 sec

8. Maikel van der Vleuten (Someren), O’Bailey vh Brouwershof N.O.P. (v. Darco), 0 – 8, 45.16 sec

Bekijk hier de gehele uitslag

Bron: KNHS