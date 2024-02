Bas Moerings moet alleen Douglas Lindelöw voorlaten in 1,50m Neumünster

Bas Moerings heeft in het Duitse Neumünster duidelijk zijn visitekaartje afgegeven. In de hoofdrubriek op zaterdag, een CSI3* 1,50m proef met barrage, stuurde de Nederlander de negenjarige Kivinia (v. I'm Special de Muze) naar de tweede plaats. In de barrage was Moerings nipt langzamer dan de Zweed Douglas Lindelöw, die met Cheldon (v. Chacco-Blue) de overwinning opeiste. Ook Tanning Morsink en Tom Schellekens reden naar de prijzen.

37 combinaties gingen van start in de hoogst genoteerde proef van de dag en maar liefst 15 daarvan mochten terugkomen voor de barrage. Dit betekende maar een ding want met zoveel deelnemers moet er hard gereden worden voor de prijzen. Douglas Lindelöw voldeed het beste aan deze opdracht en stuurde Cheldon in 28.32 seconden naar de overwinning.

Bas Moerings had niet veel langer nodig om de KWPN-hengst Kivinia naar de finish te sturen. Moerings klokte uiteindelijk dan ook de tweede tijd van 28.49 seconden. Hannes Alhman maakte de top drie compleet door Tokyo 4 (v. Toulon) in 29.04 seconden rond te sturen. Tanning Morsink wist met Colina Z in (v. C-Ingmar) de barrage ook alle balken in de lepels te laten en noteerde de achtste tijd van 31.60 seconden. Tom Schellekens zag een balk in het zand vallen en werd met Fiarabo (v. Diarado) twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl