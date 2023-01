Bas Moerings overtuigende winnaar 1,40 Exloo

Bas Moerings is vandaag goed begonnen aan CSI Exloo. In het 1,40 m direct op tijd reed hij de thuisgefokte Jesther (Cardento x Guidam) is de snelle tijd van 53,56 seconden over de finish. Daarmee bleef het duo exact anderhalve seconde voor op de concurrentie.

De meeste concurrentie kwam van Weite Oldenziel. Hij reed Ofichem’s Finn (v. Zirocco Blue) in 55,06 seconden naar de tweede prijs. Hilde Veenstra deed er met Gideon DLS (v. Corland) 55,21 seconden over en werd met die tijd derde.

Ook Mulder en Geerink in top 5

Pim Mulder sloot met Ibylle (v. Q.Breitling LS) aan op de vierde plaats en Vincent Geerink maakte met Gelster (v. Carthino Z) de Nederlandse top vijf compleet.

Van Vulpen en De Boer zorgen voor nog meer Nederlands succes

Anne van Vulpen en Wesley de Boer zorgden voor nog meer Nederlands succes in de top tien. Van Vulpen werd met Fajoecha (v. Indoctro) zesde, De Boer klokte met Icarinda (v. Etoulon) de tiende tijd.

Alex David Gill grootverdiener

In Exloo werd vandaag nog een rubriek over 1,40 m direct op tijd verreden. Daarin was de Britse ruiter Alex David Gill grootverdiener. Met VDL Kelton (v. Bubalu VDL) mocht hij de hoofdprijs ophalen en met Jourdain VDL (v. Zapatero) de tweede prijs. Eric ten Cate zette het beste Nederlandse resultaat. Hij werd met Horsedeals Notre-Dame van ’t Roosakker (v. Echo van T Spieveld) derde.

Bron: Horses.nl