Bas Moerings pakt overwinning in 1.45m kwalificatie 2* GP, Mathijs van Asten vierde

Gisteren pakte Bas Moerings de overwinning in de 1.45m-rubriek in Opglabbeek. In het zadel van de 8-jarige goedgekeurde KWPN-hengst Ipsthar (v. Denzel V'T Meulenhof) bleef Moerings foutloos en noteerde de springruiter een tijd van 42,18 seconden. Met deze prestatie is het duo gekwalificeerd voor de 2* Grand Prix, die vanmiddag om 14.30 start.

Mathijs van Asten behaalde de vierde plaats met de 10-jarige Chacco’s Cherry PS (v. Chacco-Blue). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 43,08 seconden.

Emile Tacken met 0,01 seconde verschil zevende

Emile Tacken zette met de 14-jarige KWPN’er Cas twee foutloze rondes neer. Het duo finishte in 44,56 seconden, 0,01 seconde sneller dan de Belgische springamazone Kirsten Rombouts. Tacken eindigde met de ruin op de zevende plaats.

Maikel van der Vleuten in top 10

Maikel van der Vleuten greep de tiende plaats met de 11-jarige BWP’er Kamara Van’T Heike (v. Epleaser Van’T Heike). In de barrage liet het paar een balk vallen, waarmee zij vier strafpunten kregen. In het zadel van de schimmel passeerde Van der Vleuten de finishlijn in 41,00 seconden.

Elfde plaats voor Manon Hees

Manon Hees verscheen in de baan met de 9-jarige Zangersheide Echo v/h Gerendal Z (v. Echo Van ‘T Spieveld). De combinatie liet een balk vallen in de barrage en stopte de timer in 45,26 seconden. Met deze prestatie kreeg het duo een elfde plaats.

Niels Tacken net prijs

Niels Tacken wist nog net binnen de prijzen te vallen op de vijftiende plaats. Tijdens het 1.45m-parcours zat Tacken in het zadel van de 13-jarige Zangersheide Alexia Z (v. Andiamo). De combinatie liet in de eerste ronde een balk vallen en snelde naar de finish in 74,65 seconden. Hiermee was het paar het snelste duo in de eerste ronde.

Bron: Horses.nl