Bas Moerings schrijft kwalificatie op naam

De altijd snelle Bas Moerings stond vandaag in Kronenberg weer eens vooraan in de prijsuitreiking. Met Kivinia (v. I'm Special de Muze) was Moerings in een kwalificatierubriek, een 1.45 m direct op tijd, bijna twee seconden sneller dan de Zwitserse Barbara Schnieper. Maren Hoffmann stond voor de tweede keer vandaag op het podium, de Duitse werd derde met Diva de Semilly.