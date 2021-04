Bas Moerings snelt met eigen fokproduct naar winst bij zesjarigen

Bas Moerings bleef Dayro Arroyave vanmorgen de baas in de rubriek voor zesjarigen in Opglabbeek. Moerings reed de ring binnen met de KWPN'er Kwik Tweet (v. For Pleasure). Met het fokproduct van zijn ouders bleef hij foutloos en zette de snelste tijd van 25,01 seconden op het scorebord.

Vorig jaar kwam Moerings voor het eerst aan de start op een internationale wedstrijd met Kwik Tweet. In Lier waren ze meteen succesvol door twee jonge paarden-rubrieken op hun naam te schrijven.

Arroyave tweede en derde

Arroyave had twee ijzers in het vuur om Moerings van de overwinning te houden in het twee fasen parcours. Hij pakte de tweede plaats met de BWP’er Prevano DL (v. Thunder van de Zuuthoeve). Met de bruine ruin liet hij alle balken liggen en zette de klok stil in 25,64 seconden. Met de Westfaler Belico Royal (v. Bellini Royal) was de Colombiaan ook succesvol. Het paar eindigde op de derde plaats door foutloos de eindstreep te halen in 26,74 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl