Bas Moerings turnt fokmerrie om tot 1,40 winnaar: ‘Lavesther heeft een hart van goud’

Op Indoor Friesland maakten de Nederlanders de dienst uit in het 1,40 m direct op tijd. Allersnelst was Bas Moerings. Hij reed de thuisgefokte merrie Lavesther (Elvis ter Putte x Guidam) in 53,14 seconden naar de overwinning.

Ook de tweede en derde prijs bleven in Nederland. Mel Thijssen is in vorm en mocht zich wederom opstellen. Met de achtjarige ruin Chic Fou de la Bastide (Chessmann van de Helle x Polidiktus van de Helle) finishte ze in de tijd van 53,21 seconden als tweede. Derde werd Kevin Jochems met de achtjarige merrie Looks Good de Liebri Z (Lector van den Bisschop x Bentley van de Heffink) in de tijd van 53,33 seconden. De top drie zat dus heel dicht bij elkaar.

Plezierpaard

“Lavesther is één van de weinige merries op dit moment die ik rijd”, vertelt Bas Moerings. “Het is eigenlijk een plezierpaard zoals ik dat noem. Ze is eerder ingezet voor de fokkerij, maar dit jaar is dat helaas ongelukkig afgelopen en toen ben ik haar in gaan zetten als sportpaard. Ze heeft weinig ervaring, maar ze doet het super en daarom zetten we de fokkerij nu even op een lager pitje.”

Zoals van haar gewend

“Gisteren heeft ze het Elfsteden Springen gelopen en dat was voor haar best heftig. Ik was dan ook benieuwd hoe ze vandaag zou doen, maar ze pakte meteen weer aan zoals ik van haar gewend ben. Voordeel was dat ik het parcours al een keer gereden had, want ik had haar halfbroer ook gestart in deze rubriek.”

Anders dan anders

“Vorig jaar heb ik ook gereden op Indoor Friesland. Ik vind het fantastisch hier en ben blij dat het concours nieuw leven in is geblazen. De datum is ook super, zo aan het begin van het indoor seizoen. Het is hier mooi, gezellig, druk en de ambiance is super. Bovendien is Indoor Friesland gewoon anders dan anders.”

Gruwelijk eerlijk

“Zoals bijna alle paarden hebben wij Lavesther zelf gefokt. Het is een schat van een merrie. Ze heeft een hart van goud en is gruwelijk eerlijk. Ze is wel sensibel en je moet echt correct tegen haar zijn, want ze vergeet niet snel. Terecht overigens.”

Uitslag

