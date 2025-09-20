Bas Moerings vierde in 1,50m. Saint Tropez, Epaillard vooraan

Op de LLN-etappe in Saint-Tropez, waar veel topruiters dit weekend zijn, deed Bas Moerings met de thuisgefokte Jesther (Cardento x Guidam) vooraan mee in de hoofdrubriek van de zaterdag. Zeven van 35 deelnemers haalden de barrage met een foutloze rit. In die barrage werd Moerings uiteindelijk vierde. De winst ging naar Julien Epaillard met Donatello d'Auge (v. Jarnac).

Moerings, die morgen ook deel uit maakt van het team dat aan de start komt in de Longines League of Nations-wedstrijd, had 39,26 seconden nodig voor het basisparcours en werd voorbijgestreefd door drie combinaties. Snelheidsduivel Epaillard kwam in 35,18 seconden over de streep, de Italiaan Giacomo Casadei had er met Rafinesse (v. Vigo d’Arsouilles) 35,91 seconden voor nodig en de Ier David Simpson 37,95 seconden met Ovidius van de Donkhoeve (v. Zirocco Blue VDL).

De door familie Moerings gefokte Jesther sprong eerder deze week in St. Tropez al naar de 7e plaats in een 1,55m. en verdiende daarmee 2.272 euro. Daar kwam vanavond nog eens 5.680 euro bij.

Uitslag

Bron: Horses.nl