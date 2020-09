Bas Moerings vijfde plaats in Valkenswaard

Deze ochtend werd er een zesjarigen- en zevenjarigen rubriek verreden bij het paardensportcentrum van Jan Tops in Valkenswaard. Bas Moerings eindigde op de vijfde plaats met de KWPN’er Jesther (Cardento x Guidam). Zij reden een foutloze ronde in 62,56 seconden.

Deze rubriek is gewonnen door Denis Lynch met Inventa d’Or (Bella Baloubet x Heartbreaker). Zij kwamen in 59,48 seconden over de finishlijn. Zoe Osterhoff eindigde op de tweede plaats met It’s a miracle (Dakar x Heartbreaker). Zij finishte in 61,26 seconden. Op de derde plaats eindigde Joe Clee met Ballinalard (v. Balloon). Dit duo kwam in 61,79 seconden over de finish. Malin Parmler met Nikita vd Vosberg eindigde op de vierde plaats in 62,53 seconden.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl